Primeiro Óscar da noite para Regina King como melhor atriz secundária

A entrega do Óscar de melhor atriz secundária abriu a cerimónia de celebração da indústria cinematográfica norte-americana, em Los Angeles, uma cerimónia sem apresentador e com "Roma", de Alfonso Cuaron, e "A favorita", de Yorgos Lanthimos, a liderarem as nomeações.

Esta é a 91.ª edição dos Óscares, a primeira em 30 anos sem um anfitrião oficial por decisão da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, mas com dezenas de convidados que subirão ao palco da cerimónia, que se prolonga até à madrugada de hoje em Portugal. O realizador mexicano Alfonso Cuarón e o grego Yorgos Lanthimos estão em destaque pelo número de nomeações - dez - com os filmes que assinam. Esta é a primeira vez que uma produção da plataforma Netflix, "Roma", está nomeada para melhor filme. Está ainda indicado em simultâneo para melhor filme estrangeiro, fotografia (de Alfonso Cuarón) e elenco feminino, com as atrizes Marina de Tavira e Yalitza Aparicio. "A favorita", de Yorgos Lanthimos, está indicado para melhor filme, realização e elenco feminino, com Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz. "Assim nasce uma estrela", de Bradley Cooper, segue com oito nomeações e, com sete nomeações, sobretudo em categorias técnicas, está "Black Panther", de Ryan Coogler. Da lista de nomeados, destaque ainda para o documentário "Free Solo", de Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi, produzido pela National Geographic, que conta com dois portugueses, Joana Niza Braga e Nuno Bento, na equipa de som.