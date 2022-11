Militares com aumentos salariais de 2% a 11% até ao final deste ano

Os militares vão ter, antes do final do ano, aumentos salariais entre os 2% para o topo da hierarquia e 11% para os níveis mais baixos.



A garantia é feita pela ministra da Defesa, Helena Carreiras, em entrevista ao Público, na qual diz que teve uma reunião com a administração pública, com as Finanças, e com "as associações representativas dos militares em que se apresentou uma revalorização salarial que responde a aumentos que vão dos 2%, nas categorias mais elevadas, até aos 11% nas mais baixas". A ministra acrescenta ainda que "esta valorização é fora do perímetro do Orçamento do Estado, mas vai acontecer antes do fim do ano".



Na primeira entrevista desde que ocupa o cargo, a ministra Helena Carreiras revela ainda vai avançar no próximo ano "com a avaliação e revisão das carreiras dos militares" e promete atingir a meta de investimento de 2% do PIB na Defesa, até ao final da década.