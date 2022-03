Portugal é dos países que menos gastam em defesa na União Europeia

Despesa com defesa representa 0,8% do PIB português. Média europeia fica abaixo da meta da NATO e, face ao conflito na Ucrânia, UE quer reforçar a capacidade militar dos Estados-membros com emissão de dívida conjunta. Só cinco países da UE cumprem a meta da NATO, com destaque para os que fazem fronteira com a Rússia.

