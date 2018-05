Costa afirma que ouviu "com interesse" o discurso de Pedro Nuno Santos

Interrogado se gostou da defesa que Pedro Nuno Santos fez do que considera o verdadeiro significado de se ser socialista, o secretário-geral do PS e primeiro-ministro respondeu que "sim, chama-se PS".

O secretário-geral do PS, António Costa, afirmou este domingo, 27 de Maio, ter ouvido "com interesse" o discurso de Pedro Nuno Santos, como "a generalidade dos discursos" no Congresso da Batalha, e considerou que os princípios que defendeu representam o partido.



Questionado à chegada à Exposalão, na Batalha, distrito de Leiria, onde decorre o 22.º Congresso do PS, sobre a intervenção do dirigente socialista e secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, António Costa declarou: "Vi com interesse, como vi a generalidade dos discursos".



Interrogado se gostou da defesa que Pedro Nuno Santos fez do que considera o verdadeiro significado de se ser socialista, o secretário-geral do PS e primeiro-ministro respondeu que "sim, chama-se PS".



O 22.º Congresso do PS começou na sexta-feira e termina hoje. A intervenção de encerramento do secretário-geral está prevista para as 13:00.



No sábado, dia reservado para o debate político, Pedro Nuno Santos fez um discurso que foi aplaudido de pé, em que afirmou que defender os direitos trabalhadores, o sistema público de pensões, o Estado social em geral, "não é radicalismo, é ser socialista".