Empresário de jogadores do Benfica investigado por fraudes com transferências

O empresário de futebol albanês Fali Ramadani, que representa Seferovic e vários antigos jogadores do Benfica, está a ser investigado pelas autoridades espanholas e pela Europol por fraude através de contratações fictícias de jogadores, segundo o Jornal de Notícias.





No âmbito da operação "Lanigan", que resulta das revelações do Football Leaks, as autoridades estão a analisar suspeitas de evasão fiscal e branqueamento de capitais.