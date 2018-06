Instituto revê em baixa crescimento alemão

É uma relevante revisão em baixa: o IFO, um dos principais institutos alemães de análise económica, espera agora que a maior economia do euro cresça este ano 1,8%, travando face ao ano anterior. A nova projecção substitui a que foi divulgada na Primavera, que apontava para um crescimento mais dinâmico, de 2,6%.



"Há nuvens negras de tempestade a formar-se sobre a economia alemã", afirma o economista responsável pelas previsões, Timo Wollmershäuser, citado na nota divulgada pelo instituto.





No ano passado a economia alemã cresceu 2,2%, pelo que as previsões implicam um abrandamento do ritmo de crescimento. Para o próximo ano a previsão é agora também de 1,8%, em vez dos 2,1% projectados no final do ano passado.





"A economia desenvolveu-se de forma mais pobre do que o antecipado nos primeiros meses de 2018. O índice de clima económico caiu e os riscos económicos mundiais aumentaram significativamente", justifica o economista, antes de se referir às nuvens negras sobre a economia alemã.