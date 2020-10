Medina afasta novo "confinamento completo"

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, defende que há que adaptar as atividades económicas à realidade imposta pela pandemia, afastando a hipótese de se voltar a um confinamento completo.





"O vírus não irá desaparecer no curto prazo", afirma Medina, mas "não podemos voltar a um confinamento completo", restando a opção de "adaptar as atividades" de forma a garantir a segurança ao mesmo tempo que se mantêm as operações.





A ilustrar esta possibilidade, o presidente da Câmara de Lisboa dá o exemplo da cerimónia do 5 de outubro, no âmbito da qual proferiu este discurso, como uma adaptação bem sucedida à nova realidade, mas defende que esta deve ser alargada a várias áreas, desde a educação ao desporto.





Nesta sequência, Medina aproveitou para elogiar um regresso às aulas com "reduzidos riscos de propagação", fruto do esforço de professores, auxiliares, pais, alunos e até da proteção civil.





"Crise artificial" deve ser evitada





O responsável pela capital portuguesa afirma que, para responder à segunda crise no espaço de uma década "é necessário permanecer focado no essencial". Neste sentido, "ninguém entenderia, que num pais ainda marcado pelas feridas da última crise, alguns preferissem uma crise artificial à responsabilidade da resposta à vida de milhões de portugueses", critica, numa altura que tem sido marcada pelas tensões políticas entre os principais partidos.



Para Medina, "há uma visão estratégica e rumo para responder de forma inclusiva, ecológica e socialmente responsável" à crise pandémica. Os fundos disponíveis são uma "pesada responsabilidade" mas ao mesmo tempo "uma extraordinária oportunidade".



No que diz respeito a Lisboa, o presidente promete atuar em quatro linhas. Começa por referir um "vasto programa de combate à pobreza e exclusão" e a promoção de habitação digna para todos, assim como o reforço de programas municipais de habitação acessível dirigidos a jovens e à classe média e, para finalizar, a criação de uma rede efetiva de transporte coletivo pesado. Medina promete ainda que, assim que possível, a autarquia irá promover uma rápida vacinação contra a gripe para os cidadãos com mais de 65 anos e para os mais vulneráveis.



