Nuno Artur Silva vai assumir funções de secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media sem ter como empecilho para o desempenho do cargo uma participação nas Produções Fictícias (PF). Em declarações feitas à TSF, o governante indigitado garantiu já ter vendido a sua posição na produtora de conteúdos que fundou nos anos 1990 e que ajudou a mudar o panorama do humor em Portugal.

"A empresa [foi vendida] às pessoas que a geriram nos últimos anos", declarou à rádio, especificando que se trata das mesmas pessoas que geriram a PF desde que, em 2015, assumiu funções executivas na RTP.