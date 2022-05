1.º Maio: Precariedade, poder de compra e emigração são prioridades para a UGT

O secretário-geral da União Geral de Trabalhadores (UGT) disse este domingo que o aumento do salário médio é fundamental e que o próximo 1.º de Maio poderá ser de luta caso as condições dos trabalhadores piorem até lá."A nossa comemoração desta efeméride tão querida aos trabalhadores poderá decorrer sob o signo da luta, mas se tal acontecer não será certamente por nossa vontade, porque a preferência pelo diálogo está na génese da UGT", disse Mário Mourão num discurso por ocasião do Dia do Trabalhador."A luta [no próximo 1.º de Maio, na rua] acontecerá se os governos e patrões fizerem orelhas moucas aos salários dignos que exigimos para a administração pública, para o setor privado e para o setor empresarial do Estado", disse Mário Mourão, elencando algumas das exigências que os trabalhadores vão fazer durante os próximos meses.A precariedade, a reposição do poder de compra devido à subida da inflação, os "despedimentos selvagens e injustificados, denominados hipocritamente de rescisões por mútuo acordo" e o impacto das fusões, concentrações ou vendas de grandes empresas foram alguns dos temas passados em revista pelo sindicalista, que alertou também para o "círculo vicioso" que existe na emigração."Não é admissível que após anos e anos de investimento por parte dos pais e dos próprios alunos, estes sejam irremediavelmente remetidos para infindáveis desafios da emigração, escolhendo países de acolhimento que, a troco de salário e de condições laborais bem mais dignificantes, beneficiam do investimento feito pelo Estado português, que assim fica mais depauperado", afirmou Mário Mourão."O nosso tecido económico não está a conseguir absorver as qualificações profissionais proporcionadas pelo Estado, o que gera um círculo vicioso de onde importa sair imediatamente", alertou o sindicalista.