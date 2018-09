20% dos médicos das urgências podem pedir dispensa integral

Ricardo Castelo

Um em cada cinco médicos com idade para pedir dispensa do serviço nocturno (50 anos) e diurno (55 anos) nos hospitais públicos mantinham-se a trabalhar na urgência, segundo os dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

Os números relativos a Junho deste ano, divulgados pelo JN esta segunda-feira, 17 de Setembro, mostram que há mais especialistas com estas idades que continuam a fazer estes turnos prolongados (2.549, 19,93% do total) do que aqueles que pediram dispensa integral (1.637, 12,8% do total).

"Necessidade do hospital" e "solidariedade perante as equipas" são as razões apontadas pelo bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, para que estes médicos especialistas continuem a fazer urgências, acrescentando ao mesmo jornal que "não serão muitos" os que o fazem para compor o vencimento ao final do mês.

No início do ano passado, o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, chegou a admitir na Assembleia da República que podia ser alargada em dez meses a idade mínima para estes médicos pedirem dispensa do serviço de urgência. No entanto, a medida acabou por não avançar devido à imediata contestação da Ordem e dos dois sindicatos do sector (FNAM e SIM).