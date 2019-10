Como evoluíram salários, subsídios e pensões

Os salários começaram a recuperar, contudo, de acordo com alguns indicadores, a um ritmo mais moderado do que antes do programa de ajustamento. Também houve melhorias a nível dos apoios sociais, embora os subsídios de desemprego, por exemplo, não tenham ainda recuperado o valor real que tinham antes da crise. O tempo dos cortes parece ter ficado para trás, mas nem todas as marcas da troika foram apagadas.