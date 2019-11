Fitch mantém rating de Portugal dois níveis acima de lixo

Depois de, no passado dia 24 maio, a Fitch ter melhorado a perspetiva ("outlook") para a evolução da qualidade da dívida de longo prazo da República Portuguesa, de "estável" para "positiva", aumentaram as expectativas de uma subida do rating na decisão desta sexta-feira, 22 de novembro. Mas ainda não foi desta que a agência melhorou a classificação de Portugal.



A classificação de Portugal ficou assim em BBB, o que corresponde ao penúltimo nível de investimento de qualidade - ou seja, dois níveis acima do chamado "lixo" (investimento especulativo).





Apesar de não ter melhorado a notação, manteve a perspetiva positiva para a dívida da República, continuando assim a dar a indicação de que em breve poderá decidir-se por uma melhoria do rating.

A agência destaca como pontos fortes da economia portuguesa, em comparação com outras economias com a mesma notação, a manutenção da estabilidade política e institucional e o maior nível de rendimento per capita. Além disso, "reitera a confiança nas opções de política económica e orçamental do Governo", sublinha o Ministério das Finanças no seu comunicado em reação à decisão da Fitch.

"Num contexto de desaceleração da procura externa, a economia portuguesa tem-se mostrado resiliente e mantido um crescimento equilibrado, apoiado por uma dinâmica positiva da procura interna, com destaque para o investimento", destaca o ministério tutelado por Mário Centeno.

No que respeita à orientação das finanças públicas, "a Fitch acompanha as perspetivas do Governo para o saldo orçamental, assim como a trajetória de redução sustentada do rácio da dívida pública e uma estratégia de gestão da dívida prudente, incluindo o aumento da maturidade média, a diversificação da base de investidores e a manutenção de uma almofada de liquidez adequada", acrescenta.

No que diz respeito ao sistema bancário português, outra das frentes que é seguida com atenção pelas agências de rating, a Fitch destaca a sua robustez, fruto dos "avanços significativos na redução do rácio de crédito malparado". Ainda assim, apesar de limitados, identifica riscos para a estabilidade financeira.

"A agência destaca ainda a importância do pagamento antecipado de 2.000 milhões de euros ao Fundo Europeu de Estabilização Financeira e a redução das responsabilidades contingentes", refere o comunicado das Finanças.



Moody's tem a pior classificação para Portugal

Depois de a DBRS ter decidido, em outubro, aumentar a notação da República, "as principais agências internacionais apresentam uma perspetiva positiva para a dívida soberana portuguesa, antecipando assim futuras subidas de rating", diz o mesmo documento.

Neste momento, a S&P e a Fitch têm a dívida de longo prazo de Portugal no penúltimo nível da categoria de investimento de qualidade – ou seja, dois graus acima de "junk" (categoria de investimento especulativo): BBB.

Já a Moody’s coloca Portugal no último nível de investimento de qualidade, tendo em agosto elevado o outlook mas mantido a notação, à espera do governo que iria sair das legislativas para avaliar se irá manter-se a trajetória de descida da dívida pública.

A canadiana DBRS também tinha a classificação da dívida da República no penúltimo grau, mas no passado dia 4 de outubro, a dois dias das eleições, deu novo voto de confiança ao país, subindo o rating de Portugal para o nível mais elevado em oito anos, no terceiro nível acima de "lixo".

Esta foi a última avaliação do rating de Portugal calendarizada para 2019, não estando ainda disponíveis as datas do próximo ano.

"O Governo prosseguirá o objetivo de um saldo orçamental equilibrado, em 2020, num quadro de manutenção de contas públicas sólidas, o qual se afigura de grande importância para a continuação de um crescimento sustentado e inclusivo da economia portuguesa nos próximos anos", remata o comunicado das Finanças.





(notícia em atualização)