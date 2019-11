João Almeida é candidato à liderança do CDS

O deputado João Almeida vai ser candidato à liderança do CDS no congresso nacional de janeiro de 2020, anunciou este sábado o próprio, em vídeo, através das redes sociais Twitter e Facebook.

O deputado e antigo porta-voz candidata-se com um apelo à união do partido e defende que o resultado das legislativas de 6 de outubro, em que o CDS passou de 18 para cinco deputados, "não é irreversível" e que "é possível" recuperar, lê-se na mensagem publicada na sua página do Facebook.

João Almeida é o terceiro a entrar na corrida à sucessão de Assunção Cristas, depois de Abel Matos Santos, da Tendência Esperança em Movimento (TEM), e de Carlos Meira, ex-líder da concelhia de Viana do Castelo.





Há mais dois potenciais candidatos, Filipe Lobo d’Ávila, do "Juntos pelo Futuro", e Francisco Rodrigues dos Santos, líder da Juventude Popular (JP), que anunciaram a apresentação de moções de estratégia e também admitem concorrer.