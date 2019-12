Esta melhoria das previsões acompanha a tendência que também se verificou nas instituições internacionais e nacionais que fazem previsões para a economia portuguesa. Nos últimos meses, o Conselho das Finanças Públicas (CFP), o FMI e a OCDE reviram em alta para 1,9% enquanto o Banco de Portugal e a Comissão Europeia melhoraram a previsão para 2%, acima da meta do Executivo.Para o quarto trimestre deste ano, os economistas consultados pela Bloomberg antecipam um crescimento em cadeia (de um trimestre para o seguinte) de 0,4%, acima dos 0,3% previstos anteriores. A concretizar-se, esse crescimento representa uma aceleração face ao terceiro trimestre. No final de novembro, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou que entre julho e setembro o crescimento em cadeia foi de 0,3%.As previsões apontam para uma manutenção do ritmo de crescimento nos 0,4% no primeiro trimestre do próximo ano. Com o ano a começar com o pé direito, os economistas internacionais antecipam agora uma desaceleração mais branda do PIB português para 1,6%, o que compara com os 1,4% previstos anteriormente. Também o crescimento de 2021 é revisto em alta por este conjunto de economistas de 1,4% para 1,5%.Por outro lado, a previsão para a taxa de inflação foi revista em baixa tanto para 2019 (0,3% face aos anteriores 0,7%) como para 2020 (0,9% face aos anteriores 1,2%).Os economistas internacionais também reviram em alta o crescimento da economia da Zona Euro de 1,1% no anterior inquérito para 1,2%. Este inquérito da Bloomberg reuniu a opinião de 54 economistas entre 29 de novembro e 5 de dezembro.Para 2020 a previsão é de uma subida de 1% do PIB e para 2021 antecipa-se uma aceleração para 1,2%, ao contrário da travagem prevista para a economia portuguesa. Ainda assim, caso estas previsões se concretizem, Portugal irá crescer mais do que a média da Zona Euro nesses três anos.De acordo com 13 economistas consultados pela Bloomberg, a probabilidade de a economia europeia entrar em recessão nos próximos 12 meses é de 20%.A previsão para a inflação da Zona Euro manteve-se nos 1,2% tanto para 2019 como para 2020.Estas previsões chegam numa semana em que a equipa técnica do Banco Central Europeu (BCE) irá divulgar as novas previsões para o PIB, inflação e outros indicadores da Zona Euro. Segundo a agência Dow Jones , os analistas do HSBC antecipam um corte das perspetivas de crescimento económico da Zona Euro por parte do BCE.