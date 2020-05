Portugal pronto a passar à segunda fase de abertura

Antes de avançar para a próxima fase de reabertura da economia, o Governo e as autoridades de saúde vão reunir-se hoje para avaliar os impactos do alívio das restrições no surto de covid-19 no país. O Negócios olhou para os indicadores definidos por especialistas e Portugal parece estar no bom caminho.