Consumo cai mais nos rendimentos mais altos

De acordo com o relatório do Banco de Portugal, a redução do consumo privado foi mais vincada nas classes de rendimento mais elevado e a “recuperação subsequente mais lenta”. O impacto do choque foi superior em Lisboa.

