Leão só acerta na meta do PIB se ficar tudo bem

É preciso que a vacina chegue mesmo no início do ano e que esteja disseminada em larga escala até dezembro para o PIB crescer acima de 5% em 2021. O mais provável é correr pior do que o previsto.

