Presidenciais: RTP confirma debate hoje à noite com os sete candidatos

A RTP vai fazer esta terça-feira o debate entre os sete candidatos às presidenciais, que esteve em dúvida depois do teste positivo ao novo coronavírus do Presidente e recandidato, Marcelo Rebelo de Sousa.A informação foi dada no jornal 3 às 17, na RTP-3. O debate, presencial, às 21:55, será transmitido em canal aberto pela RTP-1 e RTP-3 (cabo), disse à Lusa fonte da televisão pública.O teste positivo, dado que Marcelo esteve em debates televisivos, sem máscara, com todos os seus adversários, lançou a dúvida sobre a continuação da campanha eleitoral para as eleições de 24 de janeiro.A maioria cancelou as ações de campanha para hoje e Marcelo Rebelo de Sousa participou, por videoconferência, na reunião de especialistas e políticos na sede do Infarmed, em Lisboa, sobre a evolução epidemiológica.O Presidente da República teve hoje um segundo teste negativo de diagnóstico do novo coronavírus, depois de na segunda-feira ter testado positivo, e, cerca das 15:0, aguardava orientações das autoridades de saúde.Na segunda-feira à noite, a Presidência da República comunicou que Marcelo Rebelo de Sousa tinha realizado um teste PCR com resultado positivo, mas estava assintomático, em isolamento no Palácio de Belém, em Lisboa.Já em isolamento, nessa noite o chefe de Estado realizou novo teste PCR, cujo resultado negativo foi conhecido hoje de manhã e, na sequência destes resultados díspares, hoje realizou um "teste confirmativo" agora divulgado, também negativo.As eleições presidenciais, que se realizam em plena epidemia de covid-19 em Portugal, estão marcadas para 24 de janeiro e esta é a 10.ª vez que os portugueses são chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976.A campanha eleitoral começou no dia 10 e termina em 22 de janeiro. Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).