Circulação rodoviária na Ponte 25 de Abril cortada na madrugada de domingo

A circulação rodoviária na Ponte 25 de Abril, entre Lisboa e Almada, vai estar totalmente cortada nos dois sentidos na madrugada de domingo, devido a trabalhos de conservação.O corte de tráfego vai ocorrer entre as 00:00 e as 07:00 de domingo, segundo a Infraestruturas de Portugal (IP).Em alternativa, os automobilistas deverão usar a Ponte Vasco da Gama, referiu a IP em comunicado, sublinhando que os veículos de emergência poderão passar no tabuleiro e que a circulação de comboios não será afetada pela intervenção.A Ponte 25 de Abril foi inaugurada em 06 de agosto de 1966 e tem 2.277 metros de comprimento, fazendo a ligação das margens norte (Lisboa) e sul (Almada, distrito de Setúbal) do Tejo.