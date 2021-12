Comércio externo da China cresce mais de 20% em novembro

O comércio externo da China registou um crescimento homólogo de 20,5% em novembro, de acordo com dados oficiais divulgados esta terça-feira. A Administração Geral das Alfândegas da China indicou que, no mês passado, as trocas comerciais do país asiático com o resto do mundo ascenderam a 3,72 biliões de yuans (517 mil milhões de euros).As exportações chinesas, denominadas em yuans, aumentaram 16,6%, em relação a novembro de 2020, para 2,09 biliões de yuans (289 mil milhões de euros). As importações subiram 26%, ascendendo a 1,63 bilião de yuans (226 mil milhões de euros).Em novembro, o excedente comercial do país asiático fixou-se nos 460,7 mil milhões de yuans (64 milhões de euros), uma redução de 9,2% em relação ao mesmo período do ano passado.As alfândegas da China também divulgaram esta terça-feira os dados acumulados desde o início do ano: as trocas comerciais com o resto do mundo cresceram 22%, para 35,39 biliões de yuans (4,92 biliões de euros), em termos homólogos.Entre janeiro e novembro, as exportações avançaram 21,8% e as importações 22,2%, face ao mesmo período do ano anterior.