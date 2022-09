PPR voltam a poder ser resgatados sem penalização

A proposta partiu do PS e vai ser debatida esta quarta-feira no Parlamento. A ideia é permitir às famílias mais liquidez para fazer face ao aumento do custo de vida e aplica-se a toda a gente.

