Continua a turbulência à volta da proposta do Orçamento do Estado para 2019 em Itália, o primeiro do Governo de coligação entre o Movimento 5 Estrelas e a Liga, que será decisivo para os mercados e a Comissão Europeia. Agora é Luigi Di Maio, líder do 5 Estrelas, que ameaça bloquear o documento caso as suas exigências não sejam satisfeitas - uma das quais é o rendimento "de cidadania" para os mais pobres.De acordo com a Bloomberg, esta terça-feira o ministro do Desenvolvimento Económico, Luigi Di Maio, terá dito aos membros do seu Governo que está preparado para tirar o apoio ao Orçamento do Estado caso as suas medidas não avancem. Di Maio, que também é vice-primeiro-ministro, acrescentou ainda que Itália precisa de um orçamento "corajoso" que inclua um aumento para as pensões baixas.Para o líder do 5 Estrelas o défice orçamental tem de ser de 2,5% do PIB no próximo ano, de acordo com o jornal italiano La Stampa. Esta posição de Di Maio surge a cerca de dois dias da apresentação do cenário macroeconómico do Orçamento que terá de ser entregue em Bruxelas até dia 15 de Outubro.Com o primeiro-ministro Giuseppe Conte em Nova Iorque por ocasião da assembleia-geral das Nações Unidas, o Executivo transalpino negoceia a proposta do Orçamento com a supervisão do ministro das Finanças, Giovanni Tria. O titular de uma das pastas mais importantes do Governo italiano quer que o défice seja de 1,9% com a economia a crescer 2%, segundo o jornal Messaggero.Uma das estratégias que poderá ser adoptada é o gradualismo das medidas, de forma a distribuir o impacto em vários anos, ainda que começando já com as promessas que ambos os partidos fizeram em campanha eleitoral.Ainda assim, a tensão deverá continuar. Na semana passada, o La Stampa noticiava como Di Maio estava cansado das negociações e, em particular, da intransigência de Tria, o qual ameaçou demitir