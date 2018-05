5 Estrelas e Liga querem perdão de 250 mil milhões de dívida e agitam Europa

Ainda não há governo em Itália mas a Europa já está a ficar agitada. A concretizar-se a formação do primeiro governo italiano composto por duas forças eminentemente anti-sistema (Movimento 5 Estrelas e Liga), poderão ser adoptadas políticas desestabilizadoras e algumas das propostas tornadas públicas já estão a causar apreensão em Bruxelas.





Esta terça-feira, foi noticiado que nas negociações com vista à formação de um governo, Luigi Di Maio (5 Estrelas) e Matteo Salvini (Liga) está a ser contemplado o cancelamento de 250 mil milhões de euros de dívida que o Banco Central Europeu deverá ter no seu balanço aquando da conclusão do programa mensal de compra de activos ainda em vigor. A estas medida poder-se-ião juntar políticas que implicam o aumento da despesa e que colocariam em causa o cumprimento das metas definidas pelas regras europeias, algo que ainda ontem motivou avisos de diversos comissários europeus.



Os mercados já reflectir a apreensão, com a taxa de juro associada às obrigações de dívida transalpina a a crescer 6,5 pontos base para 2,019%, tendo já tocado no valor mais alto (2,046%) desde 14 de Março. Também a bolsa de Milão perde 1,5%. O euro não passa incólume, estando nesta altura a recuar 0,34% 1,1798 para dólares, sendo que é a primeira vez desde 19 de Dezembro que a moeda única europeia transacciona abaixo dos 1,18 dólares.



