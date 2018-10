5 países da UE reduziram mais a dívida pública do que Portugal em 2017

No ano passado, cinco países da União Europeia baixaram mais o rácio da dívida pública do que Portugal.

Reuters

Em 2017, o rácio da dívida pública portuguesa caiu 4,4 pontos percentuais. Esta foi a maior queda em duas décadas. Ainda assim, houve cinco países da União Europeia que reduziram mais: foi o caso do Chipre, Malta, Holanda, Áustria e Eslovénia. Os dados foram revelados esta segunda-feira, dia 22 de Outubro, pelo Eurostat.Na União Europeia, a média dos rácios da dívida pública desceu de 83,3% para os 81,6%, uma redução de 1,7 pontos percentuais (p.p.). No caso dos 19 países da Zona Euro, a queda foi mais significativa (-2,3 p.p.) de 89,1% para 86,8%.A maior queda do rácio da dívida pública foi registada pelo Chipre (-9,4 p.p.), passando de 105,5% para os 96,1%. Esta foi de longe a maior redução, para a qual contribuiu de forma determinante o excedente orçamental de 1,8% em 2017.Seguem-se Malta (-5,4 p.p.), Holanda (-4,9 p.p.), a Áustria (-4,7 p.p.) e a Eslovénia (-4,6 p.p.). Só depois destes países é que surge Portugal. O rácio da dívida pública portuguesa - que continua a ser a terceira maior da Europa - baixou de 129,2% em 2016 para 124,8% em 2017, ano em que a economia cresceu ao maior ritmo dos últimos 17 anos.Esta marca foi conseguida apesar do défice ter subido de 2% para 3%, se incluída a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos - decisão tomada pelo Eurostat que utiliza os 3% como número oficial. Excluído desse efeito, o défice orçamental foi de 0,9%, ficando abaixo da média de 1% registada tanto na Zona Euro como na União Europeia.Apenas Espanha superou o défice orçamental de Portugal. Do outro lado da tabela está Malta com um excedente de 3,5%, acompanhado pelo Chipre, Suécia e República Checa.No caso da dívida pública, a Grécia continua a liderar de longe. Já a Estónia tem a menor dívida pública da União Europeia com apenas 8,7%.