84% dos migrantes europeus em Portugal estão integrados no mercado de trabalho

EU employment rates range from 65% among persons born outside the EU, through 74% among the native-born population, to 77% for persons born in another EU Member State.

Em média, em 2018, na União Europeia, a taxa de emprego entre os migrantes de fora era 65%, entre os migrantes de um Estado-membro diferente era 77% e entre os nativos era 74%.

Entre os migrantes que nasceram fora da União Europeia, a taxa de emprego foi de 75,6% em Portugal, a sexta maior entre os Estados-membros. Isto indicia uma maior integração no mercado de trabalho dos migrantes que chegam a território nacional. Acima de Portugal está a República Checa, a Eslováquia, Malta, a Roménia e a Polónia.Estes dois dados sobre os migrantes comparam com a taxa de emprego de 75,1% entre os nativos. Aqui Portugal não está entre os primeiros. A Suécia lidera com 86,5% da população nativa empregada, seguida da Alemanha com 82,2% e da Holanda com 81,6%.No caso de Portugal, todas as taxas de emprego aumentaram durante o ano passado.No fim da tabela está a Grécia que regista a pior taxa de emprego entre os nativos (59,9%) assim como entre os migrantes nascidos na UE. Segue-se Itália com 62,9%, a Croácia com 65,5% e Espanha com 67,5%. Estes são países onde a taxa de desemprego continua relativamente elevada face à média europeia.A Bélgica registou a taxa de emprego mais baixa entre os migrantes nascidos fora da União Europeia: apenas 53,9% tem trabalho.