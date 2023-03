A confiança na banca foi destruída? O que diz o advogado do diabo

Já está disponível mais um episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios.

Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica. Neste episódio, em que participa António José Duarte, economista e responsável pelo departamento de crédito e imobiliário da Parvalorem, discutimos a situação da banca após o fecho de três bancos nos EUA e o resgate do Credit Suisse.



O que leva os mercados a terem tanto receio com a banca? É ainda o fantasma do Lehman Brothers? E como sai a confiança nos bancos de toda esta turbulência? Vamos assistir a uma onda de litigância devido às perdas suportadas pelos detentores de obrigações de capital contingente do Credit Suisse? E os bancos centrais, têm lidado bem com toda esta agitação?





Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.



Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.