A economia brasileira em três gráficos

PIB cresce mais depressa, mas continua abaixo do potencial

Taxa de variação real do PIB, em %

Em 2015 e 2016 a economia brasileira afundou significativamente: o PIB encolheu 3,5% no primeiro ano e outros 3,6% no segundo. Depois, em 2017 o Brasil entrou numa recuperação lenta, tendo a actividade aumentado apenas 1%. Para este ano, as projecções do Fundo Monetário Internacional apontam para um ritmo ligeiramente mais rápido (1,8%) e novamente uma aceleração em 2019 (para 2,5%). Os motores do crescimento são fundamentalmente o consumo e o investimento. Ainda assim, a economia continua a crescer abaixo do potencial e o FMI avisa que o país enfrenta riscos relevantes, ao nível por exemplo, do impacto do proteccionismo.