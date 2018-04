A evolução de António Costa: das rupturas aos consensos estruturais

Moção Global "Geração 20/30" (2018)

Com mais de meia legislatura cumprida, o líder socialista larga o curto-prazo e define quatro desafios estratégicos que o país vai enfrentar na próxima década.





Alterações Climáticas

No âmbito do combate às alterações climáticas, a moção coordenada por Mariana Vieira da Silva não esquece a importância de endereçar problemas como a desertificação ou a seca. "Portugal tem que saber territorializar as suas políticas sectoriais, aumentando os seus impactos e tornando-as mais eficientes", refere o documento que defende o reforço da "aposta nas energias renováveis no domínio hídrico como eólico". Uma melhor gestão dos recursos hídricos e a adequação das culturas agrícolas a um clima em mutação são premissas apontadas para alcançar um país " carbonicamente neutro até 2050".





Demografia

Identificando um "problema demográfico grave" devido a questões relacionadas com as migrações e com os "equilíbrios geracionais por via da natalidade e do envelhecimento", António Costa quer promover a natalidade "aproximando o número de filhos que as pessoas têm do número de filhos que gostariam de ter". A natalidade deve também ser promovida através do combate à precariedade e promoção de "melhor emprego", bem como tornando a habitação "mais acessível". Neste âmbito é ainda sinalizada a importância de garantir a sustentabilidade da Segurança Social e do Serviço Nacional de Saúde.