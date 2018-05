Evolução da variação homóloga do emprego (%) em algumas carreiras especiais.

Evolução do número de funcionários públicos, por carreiras, entre Março de 2012 e Março de 2018 (%)





Carreiras onde o número mais caiu em termos absolutos, entre Março de 2012 e Março de 2018 Assistentes operacionais, docentes do básico e secundário e assistentes técnicos contribuem para a quebra líquida de 51,6 mil funcionários em seis anos.

Carreiras onde o número mais aumentou em termos absolutos, entre Março de 2012 e Março de 2018

Mesmo quando a tendência era de forte redução do emprego público, o número de médicos aumentou. Noutros casos, como nas Forças Armadas, os dados oficiais apontam para consecutivas reduções de pessoal.Médicos e técnicos superiores estão entre os que registaram o maior aumento percentual. Forças Armadas entre as maiores quebras. Os docentes subiram no superior, mas caíram no básico e secundário, que pesam mais.Entre os técnicos superiores, os médicos, os enfermeiros ou os docentes do superior, pelo contrário, já há mais profissionais do que há seis anos.