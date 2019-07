A gafe de Trump: exército dos EUA "tomou conta dos aeroportos" em 1775

Trump tornou-se o primeiro Presidente dos EUA, em 70 anos, a proferir um discurso no Dia da Independência. Veja o vídeo com a gafe que cometeu.

Donald Trump é conhecido por cometer várias gafes nos seus discursos. A do discurso do 4 de julho salta à vista, já que o presidente dos Estados Unidos destacou que o exército do país dominava os aeroportos quase 200 anos antes de um avião ter sido pilotado pela primeira vez.