A 27 de dezembro de 2020, António Sarmento, diretor do serviço de Infecciologia do Hospital de São João, tornou-se no primeiro português a ser vacinado contra a covid-19. Em 2021, o processo acelerou e com ele a esperança de um certo regresso à normalidade. A palavra vacina dominou conversas de rua e debates televisivos. Possuir um certificado de vacinação transformou-se num passaporte para a liberdade.

A palavra do ano: Vacina









