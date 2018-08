Bolsas europeias em semana mista com Lisboa a destacar-se pela positiva As principais praças da Europa Ocidental revelaram uma tendência semanal mista, a oscilar entre perdas e ganhos. A maioria cedeu terreno no acumulado da semana, mas o PSI-20 contrariou a tendência, apesar das quedas de sexta-feira – sessão em que os apuros da Turquia e a derrocada da lira abalaram os mercados globais –, e conseguiu um saldo positivo.

PSI-20 ganha 0,62% com quatro sessões no verde O índice de referência nacional avançou 0,62% no cômputo da semana, elevando para 4,45% a sua subida no acumulado do ano. A praça lisboeta esteve a ganhar terreno nas primeiras quatro sessões, tendo depois caído na sexta-feira, a acompanhar o movimento generalizado de perdas na Europa e nos EUA à conta da forte queda da lira turca e da subida dos juros da dívida soberana do país.

CTT lideram valorizações na praça lisboeta A empresa postal liderada por Francisco Lacerda foi a cotada do PSI-20 que mais subiu esta semana, ajudando aos ganhos do índice de referência nacional. Os CTT somaram mais de 7%, seguidos pela Altri, que ganhou cerca de 3%. Do lado das perdas, destaque para a Semapa e Sonae Capital.

Lundbeck penaliza desempenho do Stoxx600 A dinamarquesa H. Lundbeck, mais conhecida como Lundbeck e que é uma empresa farmacêutica global especializada em psquiatria e neurologia, perdeu quase um quarto do seu valor esta semana, sendo a cotada que mais desceu entre as empresas que integram o índice de referência europeu Stoxx600. A empresa foi penalizada pelo mau momento no sector e nem os bons resultados do primeiro semestre, que superaram as expectativas do mercado, lhe valeram.

CenturyLink anima S&P 500 e Newell Brands pressiona O desempenho do índice norte-americano Standard & Poor’s 500 acabou por ter poucas oscilações no acumulado da semana, mas houve cotadas que se destacaram com movimentações expressivas. Do lado dos ganhos, destaque para a subida de 14,39% da empresa de telecomunicações CenturyLink, do Luisiana, e nas perdas sobressaiu a Newell Brands, de Noja Jérsia – com a empresa de fabrico e comercialização de produtos comerciais, como os contentores de plástico Rubbermaid e os marcadores Sharpie, a ser penalizada pelas tarifas aduaneiras impostas pela China como medida de retaliação perante as taxas alfandegárias acrescidas decretas pelos EUA sobre produtos chineses.

Dólar valoriza face ao euro, libra e iene A nota verde registou um saldo semanal positivo no acumulado da semana face ao euro, à libra esterlina e ao iene. A moeda norte-americana acabou por ganhar com a turbulência nos mercados emergentes, especialmente a forte desvalorização da lira turca – para mínimos históricos – e do rublo.

Cobre escapa às quedas nas matérias-primas A maioria das matérias-primas perdeu terreno devido a vários factores, nomeadamente a guerra comercial e o receio de menor procura por parte de países importadores, como a China. O petróleo conseguiu valorizar na sexta-feira, à conta dos receios de perturbação na oferta do Irão devido às sanções dos EUA, mas no acumulado da semana acabou por ceder. Uma das excepções às descidas semanais nas commodities foi o cobre, que ganhou 0,31%, à boleia de dois factores: a greve na mina chilena de Escondida e o facto de a China ter confirmado que vai impor tarifas de 25% às importações de sucata de cobre dos EUA, intensificando assim a expectativa de que terá de importar mais metal refinado.