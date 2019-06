Abrandamento económico vai continuar este ano e no próximo, avisa a Fitch

O crescimento da economia portuguesa deverá abrandar este ano e no próximo, estima a agência de notação financeira Fitch, numa nota divulgada nesta terça-feira, 18 de Junho.





Este é um risco negativo para a avaliação da agência a Portugal. Recorde-se que, no final de maio, a Fitch melhorou a perspetiva atribuída ao 'rating' português de 'estável' para 'positiva', sinalizando uma melhoria da nota nos próximos meses. Segundo a Fitch, a procura interna vai liderar o crescimento, apesar de o contributo negativo das exportações líquidas começar a ganhar terreno. "Com as exportações portuguesas a representar cerca de 44% do PIB, o setor enfrenta ventos crescentes de incerteza externa", lê-se na nota da Fitch, que aponta um risco de crescimento da zona euro inferior ao previsto e a intensificação de guerras comerciais.Pelo lado positivo, a Fitch antecipa que os saldos orçamentais sejam positivos, embora de forma moderada, mas só a partir de 2020. Recorde-se que o Governo prevê, já em 2020, um excedente orçamental de 0,3% do PIB. Para este ano, o Governo ainda estima um défice orçamental de 0,2% do PIB, já a Fitch é menos otimista e antecipa um défice superior, de 0,5% do PIB.A agência de notação financeira vê ainda melhorias no setor financeiro. "Os riscos do setor bancário abrandaram e parecem limitados no curto prazo", afirma.