Acesso do Fisco a contas acima de 50 mil euros de novo em cima da mesa

O Bloco de Esquerda vai insistir na proposta para colocar as contas a partir de 50 mil euros no radar do Fisco. Se, desta vez, Marcelo a viabilizar, o Fisco passará a ter informação anual sobre saldos e juros que os residentes têm nas instituições financeiras nacionais.