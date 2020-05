Acionista da TAP é voluntário para testar vacina para a covid-19

O empresário, que fundou companhias aéreas como a JetBlue e a brasileira Azul e que detém com Humberto Pedrosa a Atlantic Gateway, dona de 45% da TAP, revelou no Twitter que se inscreveu como voluntário.

"Eu seria o primeiro da fila para um teste em humanos, em que uma pessoa receberia a vacina e, em seguida, o vírus se isso pudesse cortar seis meses ou mais ao tempo em que teremos a vacina", escreveu David Neeleman, que tem 60 anos, na rede social.

"Vamos parar de perder tempo testando a promissora vacina de Oxford em macacos. Se um exército invasor viesse para a América e impusesse as mesmas restrições que temos hoje, milhões estariam dispostos a arriscar suas vidas para defender nossas liberdades", diz ainda, divulgando ainda o link do site em que se inscreveu, que conta já 13.704 voluntários de 102 países.

