Acordo do Brexit deverá ser adiado cerca de um mês

O "divórcio" entre o Reino Unido e a União Europeia devia ter os termos definidos este Outubro. Contudo, o acordo final ainda não está pronto, pelo que está em cima da mesa um adiamento do prazo estabelecido até Novembro, avançam fontes próximas do processo à Bloomberg. Dominic Raab, secretário britânico encarregue da pasta da saída, confirma esta possibilidade.





"Há alguma margem" temporal para fechar o acordo apesar de o objectivo ser Outubro, afirmou Raab aos jornalistas. Até agora, o prazo estava marcado para dia 18 de Outubro, a data do Conselho Europeu. Neste cenário, restam apenas sete semanas para ultimar as conversações e definir os termos, o que fontes oficiais de ambas as partes consideram improvável de se concretizar.