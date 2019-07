Acordo fechado: Delfim de Merkel na Comissão Europeia e Lagarde no BCE

Já há acordo para superar o atual impasse na definição dos lugares de topo de União Europeia e, como tantas outras vezes na história comunitária, é o eixo franco-alemão que surge como motor do desbloqueio.

São dois os principais nomes que dão forma à solução que obteve luz verde dos líderes europeus em Bruxelas: a alemã Ursula von der Leyen será a próxima líder da Comissão Europeia e a francesa Christine Lagarde vai substituir Mario Draghi no Banco Central Europeu.



A notícia foi avançada primeiro pelo primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, na sua conta oficial do Twitter.





Done! Decision found at #EUCO : For @EUCouncil we decided on @CharlesMichel as our president, Ursula #vonderLeyen is our @EU_Commission candidate nominee, for HRVP we nominate @JosepBorrellF & @Lagarde is proposed for @ecb presidency.

Também o atual presidente do Conselho Europeu confirmou a notícia. "O Conselho Europeu alcançou um acordo para a liderança futura das instituições europeias", disse Donald Tusk.

Acabou por ser a solução que começou a circular ao início da tarde em Bruxelas que vingou, tendo a particularidade de colocar duas mulheres em dois dos principais lugares de topo da União Europeia.

Ursula von der Leyen, #EUCO candidate for President of the European Commission pic.twitter.com/HQZfPiLKnm — European Commission (@EU_Commission) July 2, 2019



A primeira é ministra da Defesa, tendo mesmo sido a primeira mulher a ocupar o cargo na Alemanha, e chegou a ser apontada como delfim da chanceler Angela Merkel e sua potencial sucessora. A segunda é diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) e foi ministra das Finanças de França.



O PPE, que presidiu à Comissão ao longo dos últimos 15 anos e que venceu as eleições europeias de maio, retém assim o mais "desejado" dos cargos em negociação, que pela primeira vez será ocupado por uma mulher. Os líderes europeus voltam assim a "passar por cima" dos candidatos oficiais das várias famílias políticas europeias, optando por uma solução "extrerna".

Depois do Conselho Europeu inconclusivo de há duas semanas e de a solução de Osaka (acordada à margem da cimeira do G20 deste fim de semana) ter sido chumbada na cimeira europeia extraordinária desta segunda-feira, Merkel e o presidente gaulês, Emmanuel Macron, colocaram as diferenças de lado para se realinharem numa solução de compromisso capaz de assegurar apoio abrangente junto dos restantes Estados-membros.



Charles Michel no Conselho Europeu





Na cimeira extraordinária de hoje ficou ainda decidido que o belga Charles Michel ficará com a liderança do Conselho Europeu, enquanto Josep Borrell será o Alto Representante da UE para a Política Externa. A Bélgica repete a liderança do Conselho Europeu, depois de von Rompuy ter ocupado o cargo quando Durão Barroso era presidente da Comissão Europeia.





Os países de Visegrado (Hungria, Polónia, Chéquia e Eslováquia), juntamente com Itália e com os líderes dos governos conservadores da Irlanda, Croácia, Roménia e Letónia, tinham chumbado o "pacote" saído de Osaka que consistia na atribuição da Comissão Europeia ao candidato preferencial da família europeia socialista (S&D), o holandês Frans Timmermans.

Tendo em conta a necessidade de garantir o equilíbrio de representação entre as principais famílias políticas europeias, entre países grandes e pequenos, norte/sul, leste/oeste, e de género, o duo que, antes do afastamento dos últimos meses, chegou a ser apelidado de "Merkron" apontou o primeiro-ministro liberal da Bélgica, Charles Michel, para líder do Conselho Europeu e o socialista Josep Borrell (ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha) para Alto Representante da UE para a Política Externa.



Lagarde será a primeira mulher a liderar o BCE, que já teve um francês como presidente (Jean-Claude Trichet). Com 63 anos, será também a primeira pessoa que não é economista a liderar a autoridade monetária da Zona Euro. Antes de assumir a liderança do FMI (também foi a primeira mulher neste cargo), Lagarde foi ministra das Finanças de França. Está desde 2011 no FMI e o mandato na instituição com sede em Washington só termina em 2021.



Lagarde já reagiu a esta nomeação, anunciando que, após consultar o comité de ética do conselho executivo do FMI, decidiu suspender as suas funções de liderança do Fundo enquanto decorrer este período de nomeação à presidência do BCE.





I am honored to have been nominated for the @ECB Presidency. In light of this, and in consultation with the Ethics Committee of the IMF Executive Board, I have decided to temporarily relinquish my responsibilities as IMF Managing Director during the nomination period. — Christine Lagarde (@Lagarde) July 2, 2019



von der Leyen será também a primeira mulher a liderar a Comissão Europeia, que é o braço executivo da União Europeia.



Desejos (essencialmente) satisfeitos





Esta solução permitirá a Merkel cumprir o objetivo de ter um de dois cargos relevantes no quadro comunitário, a liderança da Comissão ou do BCE (a escolha do sucessor de Mario Draghi coincide, em 2019, com a escolha dos restantes lugares de topo).

Desta forma a chanceler garante a presidência da Comissão Europeia para uma alemã da sua família política, evitando assim prováveis confrontos dada a forte oposição à possibilidade alemã para o BCE, o atual líder do Bundesbank (Wens Weidmann).

Por outro lado, Macron terá uma francesa à frente do BCE, pese embora Lagarde seja mais próxima dos conservadores (foi ministra de François Sarkozy) do que dos liberais onde está integrado o partido do presidente gaulês.



Em Bruxelas, os líderes europeus e chefes de Estado fecharam o acordo perto do final do prazo. As famílias políticas europeias têm até às 22:00 de hoje para avançarem os respetivos candidatos à liderança do Parlamento Europeu que, por sua vez, se reúne esta quarta-feira a partir das 9:00 para essa eleição.