Acordo para a Grécia demora. Líderes ainda discutem alívio da dívida

À entrada, o optimismo era grande, mas ao fim de cinco horas de reunião o Eurogrupo ainda não conseguiu fechar o dossier da Grécia. Os líderes da moeda única discutiram alguns pontos do tema quente do dia – a conclusão do terceiro programa de ajustamento grego – mas ao início da noite ainda não estavam decididas questões-chave sobre o alívio da dívida.

As 88 acções prévias que a Grécia tinha de cumprir para terminar o programa de ajustamento já foram todas reapreciadas. Também terão sido já definidas algumas medidas de alívio do peso da dívida. Mas faltava fechar o acordo sobre o alongamento da maturidade da dívida grega, bem como o valor da almofada de liquidez que se procurará garantir que o país tenha quando o programa terminar, a 20 de Agosto.

Consoante a dimensão da almofada de liquidez pretendida, assim será definido o valor da última tranche de financiamento que será libertada para a Grécia. O valor total do programa pode atingir os 86 mil milhões de euros, mas até agora ainda só foram efectivamente desembolsados 45,9 mil milhões de euros.

Ao fim de cerca de três horas de discussão, os líderes decidiram passar a outros pontos na ordem de trabalhos, tendo avançado, por exemplo, para a discussão da avaliação do FMI à zona euro, ao abrigo do artigo IV. A ideia seria, depois, regressar à questão grega.



*no Luxemburgo