Acordo para um Brexit suave dita demissão de ministro

Mais um contratempo para a primeira-ministra britânica. Depois da aparente vitória alcançada na passada sexta-feira, ao conseguir um acordo no seio do governo britânico com vista a um Brexit mais suave, Theresa May perde o até agora ministro responsável pela saída britânica da União Europeia.





Este domingo, o eurocéptico e defensor de um "hard Brexit" David Davis pediu a demissão considerando que ficaria desautorizado na sua missão depois do acordo alcançado entre os ministros conservadores.