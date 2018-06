Ainda no primeiro trimestre do ano, o PIB de Portugal cresceu, em cadeia, 0,4% e 2,1%, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Estes valores ficaram aquém das estimativas, com os economistas a apontarem para que o PIB crescesse 0,6%, face ao último trimestre do ano passado, ou 2,3% em termos homólogos.

Depois de um ano muito forte (2017), com a economia a crescer a um ritmo histórico, 2018 está a começar com vários sinais de abrandamento. E os indicadores coincidentes do Banco de Portugal não contrariam.O indicador coincidente de actividade económica cresceu 2%, em Maio, o que representa o ritmo mais moderado desde Dezembro de 2016. O desempenho do indicador de consumo privado é idêntico: cresceu 2%, sendo o mês menos expressivo desde Dezembro de 2016.Estes indicadores juntam-se assim a outros sinais que revelam que a economia nacional está a abrandar o seu ritmo de crescimento.