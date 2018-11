Sara Matos/Negócios

Já o indicador do clima económico, com base nas opiniões dos agentes económicos, estabilizou em Outubro depois de ter aliviado de máximos de 2002.

A actividade económica diminuiu em Setembro, após dois meses de estabilização , e atingiu mínimos de Novembro de 2016, ou seja, quase dois anos."O indicador de actividade económica, disponível até Setembro, diminuiu e o indicador de clima económico, disponível até Outubro, estabilizou", adianta o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira, 20 de Novembro, na Síntese de Conjuntura Económica.A actividade económica diminuiu fruto da desaceleração do consumo privado - tanto o duradouro como o não duradouro - e do investimento, que está no nível mais baixo desde Julho de 2016. E as exportações desaceleraram mais do que as importações.Quanto a sectores, os índices de volume de negócios desaceleraram na indústria e nos serviços, registando-se uma redução no índice de produção na indústria. Por outro lado, o índice de produção na construção acelerou em Setembro.A evolução destes indicadores acompanha assim o que está a acontecer ao PIB. No terceiro trimestre, a economia portuguesa cresceu 2,1%, em termos homólogos , de acordo com a estimativa rápida do INE divulgada na semana passada. Em cadeia (de um trimestre para o outro), o crescimento foi de 0,3%, uma travagem face aos 0,6% do segundo trimestre.Estes números confirmam que Portugal está a desacelerar em linha com a Zona Euro (1,7% no terceiro trimestre). Só uma aceleração significativa no quarto trimestre ou uma revisão em alta dos números anteriores é que podem tornar ainda alcançável a meta do Governo de uma subida de 2,3% do PIB este ano.Contudo, nem tudo são más notícias. Tal como o Negócios noticiou , a economia portuguesa alcançou o nível pré-crise, tendo-o superado no terceiro trimestre. Ou seja, a riqueza que "se perdeu" durante a recessão foi recuperada e ultrapassada, estando agora o PIB em níveis máximos históricos.