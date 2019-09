Madis Muller,

François Villeroy de Galhau não terá voto na reunião da próxima semana, assim como Madis Muller. A estes juntam-se ainda o governador do Banco da Irlanda, Gabriel Makhlouf, e o governador do Banco da Grécia, Yannis Stournaras.

Olli Rehn ao lado de Draghi

O governador do Banco da Finlândia, Olli Rehn, foi o primeiro a defender a introdução de um "pacote de estímulos" que surpreenda os mercados pela positiva para que o impacto seja eficaz. O ex-comissário europeu dos Assuntos Económicos e Monetários tem maior influência, pelo menos mediática, do que outros governadores, tendo os mercados reagido em alta às suas palavras.



Além de Rehn, Mario Draghi deverá ter a seu lado o governador do Banco de Espanha, Pablo Hernández de Cos, que já pediu que se mantenha todas as opções em cima da mesa. O vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, o economista-chefe, Philip R. Lane, e os outros membros do comité executivo Benoît Cœuré e Yves Mersch deverão estar ao lado de Draghi.



Contudo, há vários governadores que não se pronunciaram nem é possível prever a sua intenção de voto - exemplo disso é o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa - pelo que é difícil fazer contas sobre quantos "sim" e quantos "não" existem. Ainda assim, a Bloomberg escreve que esta onda de oposição é uma das mais complicadas que o atual presidente do banco central da Zona Euro teve de enfrentar durante os oito anos do mandato.



Mas também não é certo que Draghi queira já avançar com as medidas que mandou "estudar" na última reunião, podendo esperar por mais dados que confirmem o risco de recessão. E, mesmo que queira avançar, terá de equilibrar os efeitos positivos com os negativos, tal como notou ontem a nomeada para presidente do BCE, Christine Lagarde, no Parlamento Europeu. As medidas do BCE podem estar a criar bolhas na valorização dos ativos, por exemplo, e a penalizar os aforradores em detrimento dos devedores.





Certo é que os mercados financeiros, seja nas bolsas seja nas obrigações soberanas, já incorporaram que haverá alguma ação por parte do BCE até ao final do ano. No mínimo, antecipam uma descida dos juros dos depósitos, a taxa que os bancos têm de pagar para "estacionar" dinheiro no banco central.



