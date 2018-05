Adecco tem 200 ofertas de emprego na indústria de Aveiro

A delegação de Aveiro da empresa de recursos humanos Adecco tem cerca de duas centenas de postos de trabalho por preencher no sector da indústria da região, garantindo que “as condições salariais são apelativas e com possibilidade de progressão na carreira”.

Técnicos de manutenção, serralheiros e soldadores, operadores logísticos, electricistas, operadores de produção, motoristas de pesados C+E, operadores/programadores CNC e operadores de loja são algumas das cerca de 200 vagas de trabalho que a delegação de Aveiro da Adecco tem para oferecer na região, sobretudo no sector industrial.

"Este ano as inscrições no distrito de Aveiro têm sido em níveis normais numa média de 150 por mês, contudo, face ao acréscimo na procura motivado pelo aumento de produção e desenvolvimento do tecido empresarial do distrito, contamos com cerca de 200 vagas em aberto, o que supera largamente as abertas em outras delegações da empresa", afirma a empresa de gestão de recursos humanos, em comunicado.