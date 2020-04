O debate instrutório do processo Operação Marquês começou na quinta-feira da semana passada, e tinha como último dia marcado de trabalhos esta sexta, 13 de março. Segundo o Correio da Manhã, a debate instrutório só deverá ser retomado a partir de 27 de março.



A Operação Marquês conta com 28 arguidos - 19 pessoas e nove empresas - que globalmente o Ministério Público acusou de 188 crimes económico-financeiros.



Além do ex-primeiro-ministro José Sócrates são também arguidos acusados Ricardo Salgado, Carlos Santos Silva, Armando Vara, Henrique Granadeiro e Zeinal Bava da PT, Helder Bataglia, Joaquim Barroca (do Grupo Lena) e o primo do antigo primeiro-ministro José Paulo Pinto de Sousa.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou quarta-feira a doença Covid-19 como pandemia. A OMS justifica a declaração de pandemia com "níveis alarmantes de propagação e de inação".



A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.



A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 12.000 infetados e pelo menos 827 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.



Em Portugal, a Direção Geral da Saúde (DGS) atualizou na quarta-feira o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (18), ao passar de 41 para 59.

O debate instrutório da Operação Marquês que estava marcado para hoje e sexta-feira no Tribunal Central de Instrução Criminal foi adiado devido ao surto de Covid-19, disse esta quinta-feira, 12 de março, uma fonte do tribunal.O juiz Ivo Rosa terá decidido na quarta-feira à noite o adiamento das sessões.