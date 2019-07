2005 e 2017.



Artur Neves garantiu este domingo que o Governo não teve intervenção direta na compra das golas que se revelaram inflamáveis. Já Francisco José Ferreira admitiu ao JN ter recomendado os nomes das empresas "para tais procedimentos", mas não esclareceu os moldes em que as mesmas foram consultadas.

O Jornal de Notícias noticiou na semana passada que, afinal, as golas adquiridas eram inflamáveis. A Proteção Civil gastou 350 mil euros nesta aquisição. A Foxtrot Aventura é detida pelo marido da presidente da junta de freguesia de Longos, concelho de Guimarães, e a Brain One beneficiou ao longo de anos de diversas adjudicações feitas câmara de Arouca, autarquia de que José Artur Neves, secretário de Estado da Proteção Civil, foi presidente entre 2005 e 2017.

O técnico Francisco Ferreira, adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil, demitiu-se hoje após ter sido noticiado o seu envolvimento na escolha das empresas para a produção dos 'kits' de emergência para o programa "Aldeias Seguras", noticiou a Lusa.O também presidente da concelhia do PS de Arouca foi quem recomendou a Foxtrot Aventura e a Brain One como as empresas a quem o Estado deveria comprar 70 mil golas amti-inflamáveis e 15 mil kits de emergência para serem entregues às povoações no âmbito do programa "Aldeia Segura, Pessoas Seguras".