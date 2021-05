Administrações públicas pagaram 85% do custo da crise

Em 2020, as administrações públicas pagaram a fatia de leão do custo da crise, mostra o boletim económico do Banco de Portugal de maio, divulgado esta quarta-feira. Segundo os cálculos do banco central, 85% da perda de rendimento nacional registada no ano passado por causa da pandemia foi suportada pelo setor público.





