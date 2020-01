O país terá de participar nesse mecanismo com sucesso durante pelo menos dois anos antes de se qualificar para aderir ao euro. Tal deverá significar que a Bulgária - que tem a terceira dívida pública em percentagem do PIB mais baixa da UE, mas é um dos países europeus mais pobres - só conseguirá entrar na Zona Euro no início de 2023, mas tudo dependerá do cumprimento das regras.Um país da União Europeia que queira entrar na Zona Euro tem de garantir a estabilidade de preços, a sustentabilidade das finanças públicas através do saldo orçamental e da dívida pública e a estabilidade da taxa de câmbio para mostrar que consegue gerir a economia sem recorrer em demasia às flutuações da divisa nacional.No mecanismo pré-euro, a moeda nacional pode flutuar numa banda até 15% acima ou abaixo da taxa de câmbio definida para a relação com o euro. Se necessário, pode haver intervenção (venda ou compra de divisa) para manter a taxa de câmbio nesse intervalo, o que tem de ser coordenado entre o Banco Central Europeu (BCE) e o banco central nacional. O BCE é responsável por monitorizar as operações e por assegurar a coordenação da política monetária.Este período serve para o país adaptar-se à nova realidade em que, por exemplo, não poderá desvalorizar a moeda nacional para travar as importações e impulsionar as exportações. Em vez disso, o Governo terá de usar a política orçamental ou reformas estruturais para gerir a economia. Serve também para identificar a taxa de conversão apropriada para quando o Estado-membro entrar no euro.No último relatório sobre a preparação dos países para entrarem na Zona Euro, divulgado em 2018, a avaliação da Comissão Europeia sugeria que a Bulgária estava num bom caminho, mas ainda exigia alterações a várias leis e enquadramentos legais, nomeadamente no que está relacionado com a união bancária. Com base nesse relatório, os ministros das Finanças da Zona Euro, reunidos no Eurogrupo, apoiaram a adesão da Bulgária A Bulgária faz parte da União Europeia desde 2007, no mesmo ano em que a Roménia juntou-se. A futura adesão à Zona Euro terá de passar pelo crivo do Parlamento Europeu, do Conselho Europeu (Estados-membros), do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia.