ADSE anuncia novos parceiros com descontos para beneficiários

ADSE associa-se a prestadores de saúde no Porto, em Penafiel e em Viseu que garantem preços mais baixos aos beneficiários. Subsistema de saúde anuncia reforço de atendimento presencial, no Porto, e por telefone, a nível nacional, no dia do 55º aniversário do subsistema de saúde.