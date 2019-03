ADSE: Grupo Luz Saúde retoma marcação de consultas sem restrições

À semelhança do Grupo Melo, a Luz Saúde decidiu recuar na suspensão das convenções com a ADSE e volta a marcar consultas sem restrições.

O Grupo Luz Saúde decidiu retomar as marcações de consultas ao abrigo das convenções celebradas com o subsistema de saúde dos funcionários públicos (ADSE).

Em comunicado, o Grupo Luz Saúde justifica a decisão com "a vontade expressa pelo Conselho Diretivo da ADSE, que se perceciona como genuína, para reiniciar negociações (...) com vista à reformulação das convenções".

Assim, as marcações de consultas passam a fazer-se sem restrições de datas "enquanto decorrerem as negociações", explica.



"Efetivamente, perante a expetativa fundada nos entendimentos já alcançados nas últimas semanas de que será possível assinar, num curto espaço de tempo, um memorando de entendimento que regule o processo de negociação e que, em consequência, a ADSE apresente até meados de abril uma proposta de nova tabela, entendemos que negociações justas e equilibradas não deverão realizar-se num contexto de condicionamento de qualquer uma das partes", lê-se no comunicado a que o Negócios também teve acesso.





Esta decisão surge dois dias depois de o grupo Mello ter decidido não suspender as convenções com a ADSE.