ADSE tem novas regras para medicamentos oncológicos e inovadores

Só poderão ser comparticipados pela ADSE medicamentos para os quais exista decisão de financiamento pelo Serviço Nacional de Saúde. O princípio consta de uma comunicação enviada aos hospitais privados no final de agosto, no qual se clarificam as regras sobre os "medicamentos de oncologia".

Segundo escrevem o Público e o i nas suas edições desta quarta-feira, em situações excecionais e "imperiosos para a saúde do doente, designadamente quando o mesmo corra risco imediato de vida ou de sofrer complicações graves", a ADSE pode dar uma autorização especial de financiamento, mas os prestadores passam a ter que solicitar "uma autorização prévia" através da "plataforma da ADSE Directa" disponível desde o passado dia 2. O pedido de autorização será obrigatório a partir da próxima segunda-feira, 16.





A exceção só poderá ser utilizada quando não existam alternativas terapêuticas com decisão de financiamento pelo SNS.

No passado sábado o Expresso noticiou que, de acordo com o colégio de oncologia da Ordem dos Médicos, há barreiras no acesso a novos fármacos usados numa fase precoce das doenças oncológicas. A denúncia referia-se aos hospitais públicos, onde a situação seria diferente do que acontece para a ADSE e Privados.

A ADSE, contudo, estará agora também a apertar o crivo, sublinha o Público.